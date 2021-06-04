Олімпійська проблема Японії: як країна роками готувалася до події та що загрожує успіху

Японія завжди мала складні відносини з Олімпіадою. Перша успішна заявка на її проведення з боку Японії була подана ще 1940 року. Зараз пандемія викликала нові проблеми.

Олімпіада в Японії: війна та вірус

Втім, проведенню першої Олімпіади, організатором якої була нація не з Заходу, завадили бойові дії. Армія Японії у 1937 році вторглася у Китай, тож Токіо віддав свою так важко завойовану спортивну перемогу місту Гельсінкі. А потім узагалі почалася Друга Світова війна і всім стало не до спортивних досягнень, пише видання New Yorker.

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Відкриття Олімпіади в Токіо у 1964 році/ Фото Japan Times

Наполегливість принесла плоди: у 1964 році Ігри таки провели в Токіо. І це було тріумфальним поверненням Японії на світову арену. Вона більше не була "нацією четвертого світу"(зі слів генерала Дугласа МакАртура відразу після капітуляції). У 2021 році доля Олімпіади у Токіо знову висить на волосині, тепер вже через коронавірус.

Проблема тут не в самих Іграх або вартості їх проведення. Хоча дехто в країні й вказує на величезну суму: 15,4 млрд доларів США, удвічі більше ніж було заявлено, коли Японія виграла номінацію у 2013. Скоріше, Олімпіада – символ невмілої урядової відповіді на пандемію коронавірусу.

І це попри закупку 300 млн доз у світових виробників вакцин – найбільше серед всіх країн Азії. Але логістичні та регуляторні перешкоди і нестача робочої сили для здійснення масової вакцинації все ще не дають японцям змоги вільно обійматися. Наприклад, з 5 млн медиків щеплено менше третини.

Велика проблема з вакцинацією

А саме населення почали щепити ось лише у квітні цього року, й то тільки вікову групу 65+ років. Наразі, 45 тисяч отримали дві дози Pfizer (лише 21 травня Японія затвердила також вакцини Moderna та AstraZeneca). Коли черга дійде до молодших людей, наразі невідомо. Суга пообіцяв пришвидшитись до 1 млн ін'єкцій на рік, але не запропонував якогось конкретного плану дій в цьому напрямі.

Епідемія в Японії все ще активна, бо темпи вакцинації – низькі / Фото The Japan Times

Через повільні темпи імунізації, інфекції все ще вирують у кількох великих містах країни. У перші 4 місяці 2021 року було більше смертей від COVID-19, ніж роком раніше. Як визнав головний по вакцинах в Японії, колишній голова МЗС та Міноборони Таро Коно, "телефонні лінії перевантажені, але утримайтесь від подання скарг". Звісно, такий заклик нікого не зупинив.

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Про це мало відомо, але рівень смертності в Осаці наразі вищий, ніж навіть в Індії. Медична профспілка заявила, що в ситуації, яка склалася, "проводити Ігри неможливо". Медики "відмовляються надавати пріоритет спортсменам перед власним населенням", пише NPR.

Ми не розглядаємо можливості надання лікарняних ліжок для людей, пов'язаних з Олімпіадою, якщо наші громадяни не зможуть ними користуватися",

– відрізав голова префектури Чіба Тошихіто Кумагай.

Це все змусило голову уряду Йосихіде Сугу продовжити до кінця місяця надзвичайний стан (який мав, взагалі-то, завершитись 11 травня). Губернатори поступово скасовують табори для спортсменів або місця в лікарнях для них, боячись поширення коронавірусу. У такій ситуації вже знаходяться 9 з 47 японських префектур (а також Токіо та Осака).

Окрім Чіби, відмовились надавати ресурси області Ібаракі та Канагава – усі три біля Токіо і там мають проводитись змагання. А загалом, з програми вийшли 40 з 500 міст Японії.

Ми все одно проводимо змагання

Рішення уряду було дивним у цій ситуації: ми все одно, незважаючи ні на що, проводимо Олімпійські ігри. І прогнозовано, воно викликало народне обурення. Спочатку заплановані на літо 2020, вони були перенесені на 2021 рік.

У березні кордони ще були закриті для нерезидентів та туристів, тож глядачів на трибуни вирішили не пускати. Суга обіцяв "безпечну та надійну Олімпіаду", але практика була дуже далека від цих слів. А заяви про вакцини для спортсменів та їхніх штабів підняли хвилю невдоволення: бо тисячі японських добровольців досі без щеплень.

Але уряд Японії все ще планує проводити Олімпіаду / Фото Fodors Travel Guide

У квітні, шість чиновників на церемонії факела в Кагосімі захворіли на COVID-19 (тримаючи таблички про соціальне дистанціювання). Спроби залучити медиків у якості волонтерів теж були піддані суворій критиці з боку медичного корпусу.

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Зрозуміло, що більша частина народу просить якщо не скасувати Олімпіаду, то знову перенести її. Петиція в Інтернеті з цією пропозицією набрала 375 тисяч підписів. Опитування кажуть про 70-80% виступають саме за це. Втім, тут є проблема: забрати Олімпіаду в Токіо може лише Міжнародний Олімпійський Комітет, а в них віра поки що непорушна.

Це тому, що Ігри – "ексклюзивна власність МОК", сказав BBC експерт зі міжнародного спортивного права Олександр Мігель Местре. І однією з умов, окрім безладу та війн, є така: "МОК, на власний розсуд, вважає, що безпеці учасників Ігор щось серйозно загрожуватиме з будь-якої причини".

Пандемія, звісно, під це підходить. Олімпійська Хартія також покладає відповідальність за безпеку та здоров'я учасників на МОК. Якщо ж Японія вийде з контракту односторонньо, то всі збитки та критику візьме на себе місцевий оргкомітет. "Контракт був типовий. Токіо знав, на що підписався. Він не знав, що станеться пандемія", – пояснив Мігель Местре.

На кону, як вище було зазначено, мільярди доларів на проведення та спонсорство, а також – величезні зобов'язання для всіх залучених сторін. Отже, єдиний реальний механізм виходу – спільно з рішенням Комітету. У цьому разі, всі витрати покриють страхові компанії (окремо МОК, місцевий комітет та мовники).

Але насправді це не лише про гроші, а і про календар. Наступна Олімпіада – зимова – вже у 2022 і має пройти в Пекіні. Географічному та геополітичному супернику Японії. Зважаючи на це, японці готові докласти максимум зусиль для успішної Олімпіади.

Невдоволення зростає

Деякі японські видання, такі як, наприклад, "Такарідзімаса", дістають старі фото дітей зі зброєю під час Другої Світової та домальовують на них коронавірус.

Нема вакцин, нема ліків. Ви очікуєте, що ми будемо битися бамбуковими списами? Якщо так, то нас вб'є політика,

– так звучить підпис.

Олімпіада-1940 вважається в Японії "втраченою" і це поки що єдина змарнована спроба. До відкриття залишилося зовсім мало часу і кордон між реальністю та фантастикою стирається.

Фраза "просто припини це" (Chuushi da chuushi, буквально "скасувати це скасувати") з аніме "Акіра" режисера Кацухіро Отомо стала лозунгом тих, хто проти проведення великих спортивних змагань. Її вони підіймають на банери під час маршів по столиці. Поступово, до них приєднувалися відомі люди. Наприклад, тенісистка Наомі Осака або директор фірми Rakuten Хіросі Мікітані (який назвав Ігри "місією самогубців").

У той час як велика частина населення виступає різко проти цього / Фото Insider

Наразі, незрозуміло, чи Ігри взагалі відбудуться. Або, як і у 1940 році, Японія в останню хвилину віддасть право комусь іншому (Ігри потім все одно не проводили зі зрозумілих причин). Але гнів громадян все зростає: як і "Акірі", вони змушені боротися з мутуючим ворогом на тлі Олімпіади, яка нікому крім політиків не потрібна.

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Останнім часом Японії теж не везло. Цунамі, аварія на Фукусімі, економічна стагнація. Олімпіада могла б надихнути націю. "Ігри могли б знову стати символом відродження", – пояснює професор Джек Андерсон з Університету Мельбурну, Австралія у коментарі BBC.

Але навіть він налаштований не дуже оптимістично: "Скоріш за все, Ігри в Токіо скасують. Це, либонь, стане найбільшою виплатою страхових грошей у своєму роді, без сумнівів". Раніше так робили лише через Світові війни: у 1916, 1940, 1944. Чи запалає 23 липня факел у Токіо, залишається незрозумілим досі.