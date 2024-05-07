Макрон мусив це зробити: чи зможе Китай забезпечити "олімпійське перемир'я"

Президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою тимчасового перемир'я між Україною та Росією під час проведення Олімпійських ігор з 26 липня до 11 серпня. Для втілення цієї ідеї він, зокрема, залучив лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Очільник КНР підтримав мирну ініціативу Макрона, яка, до слова, стосується також війни на Близькому Сході. Чи справді Китай зможе вплинути на Росію, 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Чи реальне перемир'я на час проведення Олімпійських ігор

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що домовився із лідером КНР Сі Цзіньпінем про так зване "олімпійське перемир'я". В Україні до такої ідеї ставляться доволі скептично.

Треба розуміти, що Макрон мусив зробити таку заяву, оскільки він президент країни, яка приймає Олімпіаду. За традицією, під час Олімпіади завжди оголошувати перемир'я, тому зробити він мав спробувати. Логіка є і в тому, що про це він спілкується з Сі Цзіньпінем, бо Китай завжди любить всім показувати, який він "миротворець",

– пояснив Ігор Рейтерович.

Однак не варто відкидати й той факт, що Сі Цзіньпін справді може певною мірою вплинути на Росію та закликати її до перемир'я. Хоч знову ж така можливість видається сумнівною.

"Я в цю ідею не вірю та переконаний, що під час Олімпіади перемир'я не буде, бо на це просто не піде Росія. Коли ця ідея лише з'явилась (Дмітрій) Пєсков викривив її та заявив, що Росія про це подумає, але навряд чи на це піде. Мовляв, Київ скористається цим перемир'ям, щоб провести ротацію військ, підготуватися до наступу тощо. Він відразу показав, що Росія не підтримає його", – наголосив політолог.

Власне, навіть тимчасове перемир'я нереалістичне й також тому, що між Україною та Росією зараз немає жодного переговорного процесу. Для цього не створені робочі групи, немає й третьої сторони, яка б змогла бути гарантом цього перемир'я. І це навіть не говорячи про те, що Кремль обов'язково скористався б перемир'ям як у пропагандистських, так і у військових цілях.

Олімпійські ігри та війна в Україні