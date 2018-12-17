Олімпійський чемпіон Абраменко політав з трампліну перед новим сезоном: відео
Український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко показав, як готується до нового сезону.
На своїй сторінці у Facebook спортсмен поділився відео підготовки до нового сезону.
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"Як вам такий політ? Можна ще вище, але це вже на змаганнях. Ще декілька днів на зборі у Фінляндії", – підписав Абраменко відео.
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Джерело: 24 Канал
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