Олімпійський чемпіон Абраменко політав з трампліну перед новим сезоном: відео

Український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко показав, як готується до нового сезону.

На своїй сторінці у Facebook спортсмен поділився відео підготовки до нового сезону.

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"Як вам такий політ? Можна ще вище, але це вже на змаганнях. Ще декілька днів на зборі у Фінляндії", – підписав Абраменко відео.

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