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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Олімпійський чемпіон Абраменко політав з трампліну перед новим сезоном: відео

      254 Читать новость на русском
      Олександр Абраменко
      Олександр Абраменко / segodnya.ua

      Український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко показав, як готується до нового сезону.

      На своїй сторінці у Facebook спортсмен поділився відео підготовки до нового сезону.

      Читайте також: Олімпійський чемпіон Абраменко показав, як тренується у міжсезонні: відео

      "Як вам такий політ? Можна ще вище, але це вже на змаганнях. Ще декілька днів на зборі у Фінляндії", – підписав Абраменко відео.

       

       

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      Теги: Спорт Олександр Абраменко
      Джерело: 24 Канал
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