Оля Полякова показала стрункі ноги у бікіні: фото
Українська співачка Оля Полякова похизувалася чудовою фігурою у крихітному білому бікіні.
Так, Полякова поділилася в Instagram знімком з Одеси, на якому показала фігуру у всій красі.
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"Одеса як завжди, поїхали з подружками", – підписала знімок співачка.
Хоч помітно, що фото зробив під час морської прогулянки якийсь чоловіком, ноги і шорти якого видно на кадрі. Тому у коментарях почали жартувати щодо її "подружки".
Джерело: 24 Канал
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