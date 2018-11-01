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      Оля Полякова прокоментувала свої оголені фото: 18+

      3829 Читать новость на русском
      Оля Полякова
      Оля Полякова / Фото з Instagram

      Українська поп-діва Оля Полякова влаштувала собі релакс-відпустку на Мальдівах. Співачка вирішила на пляжі не одягати купальник, а повністю оголитися.

      Виклавши оголені фото на своїй сторінці Instagram, співачка неабияк вразила користувачів, а тому невдовзі пояснила, чому виклала провокативні кадри.

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      "Ну звичайно ж мене зламали. Не могла ж жінка передсмертного віку (саме таким вважають вік за 30 у нашій країні), мати двох дітей, бо діти ніколи не бачили голої дупи, і це може пошкодити їм психіку, дружина, як могла, адже тільки чоловік має право дивитися на голу дружину, адже Бог її створив спеціально для нього і нікого більше! Співачка! Бо рот, щоб співати, виставити свою, о Боже, невідфотошоплену, целюлітну дупу, бо показати більше нічого!" – написала з іронією співачка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ну конечно же меня взломали..., не могла же Женщина предсмертного возраста( именно таким считают возраст за 30 в нашей стране) , МАаааТь 2 детей, ибо дети никогда не видели голой задницы, и это может повредить им психику, ЖОНА как могла, ведь только муж имеет право смотреть на голую жену, ведь бог ее создал специально для него и никого больше! Певица! Ибо рот что б петь, выставить свою о Боже, неотфотошопленую ,целиюлитную задницу, ибо показать больше нечего! А может мы , независимые, взрослые, женщины, будем чувствовать себя свободными и сексуальными, не зависимо от статуса, возраста и наличия детей, и засунем эти предрассудки туда , куда я показала в прошлых постах!!!! Поддержим челендж #трусыдлятрусов )))

      Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

      Супербілявка закликає бути вільними та не зважати на упередження та стереотипи щодо жінок, які мають дітей та статус.

      Крім того, Оля попросила підтримати її челендж #трусыдлятрусов.

      Оля Полякова повністю оголилася

      Нагадаємо, напередодні Полякова виклала в Іnstagram фото, на якому демонструє чудову фігуру та позує зовсім голою, стоячу спиною до камери.

      Теги: Новини України LifeStyle Еротика Оля Полякова
      Джерело: 24 Канал
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