Оля Полякова прокоментувала свої оголені фото: 18+

Українська поп-діва Оля Полякова влаштувала собі релакс-відпустку на Мальдівах. Співачка вирішила на пляжі не одягати купальник, а повністю оголитися.

Виклавши оголені фото на своїй сторінці Instagram, співачка неабияк вразила користувачів, а тому невдовзі пояснила, чому виклала провокативні кадри.

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"Ну звичайно ж мене зламали. Не могла ж жінка передсмертного віку (саме таким вважають вік за 30 у нашій країні), мати двох дітей, бо діти ніколи не бачили голої дупи, і це може пошкодити їм психіку, дружина, як могла, адже тільки чоловік має право дивитися на голу дружину, адже Бог її створив спеціально для нього і нікого більше! Співачка! Бо рот, щоб співати, виставити свою, о Боже, невідфотошоплену, целюлітну дупу, бо показати більше нічого!" – написала з іронією співачка.

Супербілявка закликає бути вільними та не зважати на упередження та стереотипи щодо жінок, які мають дітей та статус.

Крім того, Оля попросила підтримати її челендж #трусыдлятрусов.

Оля Полякова повністю оголилася

Нагадаємо, напередодні Полякова виклала в Іnstagram фото, на якому демонструє чудову фігуру та позує зовсім голою, стоячу спиною до камери.