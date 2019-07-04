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      Омбудсмен анонсувала чергову передачу ув'язнених з окупованої Луганщини

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      Денісова: чергове звільнення українських ув'язнених з ОРДЛО заплановане до кінця липня
      Денісова: чергове звільнення українських ув'язнених з ОРДЛО заплановане до кінця липня / Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

      У період з грудня 2018 року з окупованої території Луганщини на підконтрольну Україні територію загалом було переміщено понад 250 українців. До кінця липня заплановано ще одне таке переміщення.

      Майбутнє переміщення українських ув'язнених з окупованих територій анонсувала уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова.

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      "Сьогодні провела зустріч з координатором ОБСЄ в ТКГ у Мінську Тоні Фрішем. Обговорили координацію зусиль щодо проведення моніторингу дотримання прав ув’язнених по обидва боки лінії розмежування, а також перспективи обміну полоненими та передачі ув’язнених з непідконтрольної уряду України території", – розповідає омбудсмен.

      За її словами, з 12 грудня 2018 до 24 травня цього року відбулося 6 переміщень громадян України, які відбували покарання на окупованій території Луганської області.

      Загалом, за цей період було переміщено 268 громадян України, 49 з яких вже звільнені. У липні планується чергове переміщення. Водночас звернула увагу Тоні Фріша на те, що подібне переміщення з тимчасово окупованої території Донецької області відбувалося востаннє ще у грудні минулого року,
      – підкреслила Денісова.

      Вона також зазначила, що є ще категорія громадян України, які були засуджені до 2014 року, але матеріали їхніх кримінальних справ залишилися на тимчасово окупованих територіях.

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      "Це унеможливлює перегляд їхніх справ за нововиявленими обставинами. Я попросила Тоні Фріша посприяти у передачі українській стороні цих справ. Координатор СММ ОБСЄ пообіцяв мені звернутися до представників ОРДЛО щодо вирішення цього питання", – резюмувала уповноважена з прав людини.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Луганська Українці в полоні РФ Заручники
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