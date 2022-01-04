Омбудсменка Денісова відреагувала на арешт в Італії режисера Лавренчука

Людмила Денісова прокоментувала арешт українського режисера Євгена Лавренчука. Його напередодні затримали в італійському Неаполі.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що занепокоєна цією звісткою. Арешт Лавренчука на вимогу Росії вона назвала безпідставним.

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Посадовиця пояснила, що Москва звинувачує Лавренчука у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв ще 8 років тому. Як стверджують російські ЗМІ, посилаючись на Таганський суд, українця заочно заарештували ще у липні 2020 року. Причиною стало нібито шахрайство у великому розмірі. Втім ніяких подробиць про справу не розголошують.

Що не так із затриманням Лавренчука

Денісова запевнила, що адвокати та консули надають митцю необхідну юридичну допомогу. Вони захищають його законні інтереси та взаємодіють з італійськими правоохоронцями, аби з'ясувати, чому Інтерпол затримав Лавренчука за запитом Росії.

Затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом,

– зауважила Денісова.

Натомість, пояснила обмудсменка, Москва пред'явила циркулярне повідомлення. Його поширення було обмежене певними країнами. Це може свідчити про те, що Росія зловживає статутом Інтерполу та незаконно використовує його як інструмент гібридної війни для політично вмотивованих переслідувань українців.

Омбудсменка звернулася до правоохоронців

Денісова звернулася до прокурора, а також омбудсменів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя. Вона просить їх перевірити, чи затримання було обґрунтованим. Крім цього, закликає не допустити екстрадицію українця до Росії.

Водночас посадовиця попросила керівника Нацполіції України з'ясувати, наскільки правомірним є використання Росією інформаційної системи Інтерпол у переслідуванні режисера Лавренчука.