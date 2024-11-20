Чи готується Росія нанести ядерний удар по Україні: у Пентагоні відповіли

У Пентагоні прокоментували зміну ядерної докрини Росії. Риторика ядерних погроз не є чимось новим для росіян, але діями вони їх не підтверджують.

Наразі підготовка до застосування ядерної зброї в Росії не проводиться. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Як російська риторика розходиться з її діями

У Пентагоні прокоментували оновлення ядерної доктрини Росії, зазначивши, що це не стало для них несподіванкою. Водночас там запевнили, що немає жодних ознак підготовки РФ до використання ядерної зброї в Україні.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що ця риторика безвідповідальна, підкресливши, що подібні заяви звучать вже протягом останніх двох років.

Вони сигналізували, що мають намір оновити (ядерну доктрину – 24 Канал) протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали, чесно кажучи, протягом останніх двох років. Тож це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати,

– заявила вона.

Сінгх також наголосила, що не вважає за потрібне змінювати ядерну політику США у відповідь.

Нагадаємо, Росія затвердила оновлену ядерну доктрину. У ній мовиться, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї чи союзників зброї масового ураження.