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Оновлені Spice Girls можуть дебютувати на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл, – ЗМІ

23:11, 4 лютого 756 Читать новость на русском
Оновлені Spice Girls можуть дебютувати на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл
Оновлені Spice Girls можуть дебютувати на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл / metro.co.uk

Про возз'єднання популярної британської поп-групи Spice Girls вже говорять всі у музичному шоу-бізнесі. За інформацією ЗМІ, перший виступ оновленого гурту може відбутись на королівському весіллі принца Гаррі і Меган Маркл 19 травня.

Про це пишуть на Metro.

За словами інсайдерів, перший дебют групи після довгої 20-річної перерви відбудеться в день вінчання закоханих в каплиці святого Георга у Віндзорі.

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За словами інформатора, Джері Холлівелл, в будинку якої нещодавно зібрались учасниці жіночого гурту, хоче, щоб їхнє повернення на сцену вийшло максимально "британським".

Джеррі вважає, що королівське весілля – це прекрасна можливість для їх возз'єднання і слід зробити все можливе, щоб там виступити,
– зазначив інформатор.

Та ще й відомо, що Меган Маркл в юності була великою прихильницею колективу. Тому такий весільний подарунок точно сподобається майбутній дружині принца Гаррі.

Нагадаємо, що про возз'єднання співачок Spice Girls ЗМІ писали ще у листопаді 2017 року. Однак після тривалих переговорів група все ж воз'єдналась і оголосила про це 2 лютого. Гурт відновився у своєму складі, який і був у 90-х роках: Мел Бі (Мелані Браун), Вікторія Бекхем, Джері Холлівелл, Мелані Сі та Емма Бантон.

Кожна учасниця отримає десять мільйонів фунтів стерлінгів (14,2 мільйона доларів) за роботу над новими хітами. Відзначається, що Spice Girls планують брати участь у різних телевізійних проектах в Японії, запустити рекламні кампанії і записати альбом з головних хітів групи.

Теги: LifeStyle Музика Новини культури Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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