Чи потрібно проходити ВЛК після оновлення даних через е-кабінет
Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює уже 18 травня. Він має спростити військовий облік громадян. Наразі багатьох українців цікавить питання, чи після того, як дані будуть в системі, потрібно буде проходити військово-лікарську комісію.
Ці нюанси пояснив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.
Дивіться також Юристка пояснила, чи всі, хто відмовився від повістки, є ухилянтами
Наразі питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо чоловіка буде запрошено на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК,
– зазначив представник Генштабу.
Тобто, відповідь – ні. Військовозлбов'язаному достатньо буде оновити дані в електронному кабінеті.
"А нині наголошую, питання стоїть про оновлення даних", – додав Глущенко.
Що після того як ви внесете свої дані
Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Під час перевірки військово-облікових документів працівники ТЦК мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі сконтактувати з оператором, аби уточнити, чи оновлено дані.
Що відомо про обов'язкове оновлення даних
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію. Ним передбачено, що всі громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку призовників, мають протягом 2 місяців – 60 днів уточнити свої облікові дані.
- Зробити це можна буде через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), електронний кабінет призовника або територіальні центри комплектування (ТЦК).
- Оскільки найбільша проблема ТЦК від самого початку повномасштабного вторгнення – величезні черги, впровадження електронного кабінету може бути дійсно актуальним.
- Наразі складно сказати, чи встигнуть у ТЦК оновити дані усіх чоловіків, які досі цього не зробили у вказаний термін.