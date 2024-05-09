Чи потрібно проходити ВЛК після оновлення даних через е-кабінет

Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює уже 18 травня. Він має спростити військовий облік громадян. Наразі багатьох українців цікавить питання, чи після того, як дані будуть в системі, потрібно буде проходити військово-лікарську комісію.

Ці нюанси пояснив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

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Наразі питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо чоловіка буде запрошено на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК,

– зазначив представник Генштабу.

Тобто, відповідь – ні. Військовозлбов'язаному достатньо буде оновити дані в електронному кабінеті.

"А нині наголошую, питання стоїть про оновлення даних", – додав Глущенко.

Що після того як ви внесете свої дані

Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Під час перевірки військово-облікових документів працівники ТЦК мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі сконтактувати з оператором, аби уточнити, чи оновлено дані.

Що відомо про обов'язкове оновлення даних

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію. Ним передбачено, що всі громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку призовників, мають протягом 2 місяців – 60 днів уточнити свої облікові дані .

. Зробити це можна буде через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), електронний кабінет призовника або територіальні центри комплектування (ТЦК).

Оскільки найбільша проблема ТЦК від самого початку повномасштабного вторгнення – величезні черги, впровадження електронного кабінету може бути дійсно актуальним.

Наразі складно сказати, чи встигнуть у ТЦК оновити дані усіх чоловіків, які досі цього не зробили у вказаний термін.

Обмежено придатні законом № 10313 були виключені. Відтепер військовозобов'язані чоловіки матимуть статус або придатний, або непридатний до служби.