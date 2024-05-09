Чи потрібно проходити ВЛК після оновлення даних через е-кабінет

9 травня 2024, 10:44
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Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює уже 18 травня. Він має спростити військовий облік громадян. Наразі багатьох українців цікавить питання, чи після того, як дані будуть в системі, потрібно буде проходити військово-лікарську комісію.

Ці нюанси пояснив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю Radio NV.

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Наразі питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо чоловіка буде запрошено на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК,
– зазначив представник Генштабу.

Тобто, відповідь – ні. Військовозлбов'язаному достатньо буде оновити дані в електронному кабінеті.

"А нині наголошую, питання стоїть про оновлення даних", – додав Глущенко. 

Що після того як ви внесете свої дані

Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Під час перевірки військово-облікових документів працівники ТЦК мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі сконтактувати з оператором, аби уточнити, чи оновлено дані.

Зауважте. Обмежено придатні законом № 10313 були виключені. Відтепер військовозобов'язані чоловіки матимуть статус або придатний, або непридатний до служби.

Що відомо про обов'язкове оновлення даних

  • 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію. Ним передбачено, що всі громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку призовників, мають протягом 2 місяців – 60 днів уточнити свої облікові дані.
  • Зробити це можна буде через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), електронний кабінет призовника або територіальні центри комплектування (ТЦК).
  • Оскільки найбільша проблема ТЦК від самого початку повномасштабного вторгнення – величезні черги, впровадження електронного кабінету може бути дійсно актуальним.
  • Наразі складно сказати, чи встигнуть у ТЦК оновити дані усіх чоловіків, які досі цього не зробили у вказаний термін.
Автор: Анастасія Лукашевська