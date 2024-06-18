Тепер онлайн: в Резерв+ громадяни зможуть виправляти свої дані
Джерело:Міністерство оборони
У застосунку Резерв+ з'явилася функція виправлення облікових даних в режимі онлайн. Відтепер це можна зробити без візиту до ТЦК.
Для виправлення даних у деяких випадках тепер не потрібно йти до ТЦК – інформацію актуалізують дистанційно.
Читайте також Як отримати військовий документ у застосунку Резерв+: відеоінструкція
Як виправити дані онлайн
У Міністерстві пояснили, за яких обставин можна виправляти дані через застосунок Резерв+. Йдеться про два випадки:
- Я військовослужбовець, але досі на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.
- Дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.
За словами Міноборони, громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних.
Якщо військовослужбовець у своєму застосунку бачить статус, що він досі на обліку, то він подає електронний запит, де уточнює, що він вже є військовим. ТЦК та СП відправляють до військової частини запит про факт прийняття людиною обов’язку щодо військової служби,
– наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Раніше також стало відомо, що у застосунку Резерв+ з'явився QR-код та цифровий документ для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Цей документ має таку ж юридичну силу, як паперовий.