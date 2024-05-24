Навіть тим, хто виїхав 20 років тому: Міноборони чітко відповіло, кому потрібно оновити дані
Джерело:Міноборони України
У період з 18 травня по 16 липня військовозобов'язаним потрібно оновити свої військово-облікові дані. Стосується це, зокрема, українців, які 10, а то й 20 років тому виїхали за кордон.
Міністерство оборони України наголошує на необхідності оновлення даних для українців, які проживають за кордоном. Попри тривалий час перебування за межами України, українські громадяни зобов'язані це зробити, відповідно до закону.
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Конституційний обов'язок не залежить від місця проживання
Згідно з повідомленням Міноборони, всі громадяни України, незалежно від місця проживання, мають виконувати свій обов'язок захисту держави, як це передбачено статтею 65 Конституції України. Оновлення даних можливе через дипломатичні установи за кордоном.
Ви й надалі продовжуєте бути громадянином України, а отже, зобов’язані виконувати свій конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.
Власне, 18 травня 2024 року набули чинності оновлення законодавства щодо мобілізації. Українці мають 60 днів на внесення актуальної інформації про себе через різні канали, зокрема:
- територіальні центри комплектування;
- ЦНАПи;
- застосунок Резерв+.
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Ширший контекст: що потрібно знати
- Близько тижня тому було запроваджено електронний кабінет військовозобов'язаного, доступний через мобільний застосунок Резерв+. Програма спрощує процес оновлення даних для військовозобов'язаних громадян України, зокрема за її межами.
- Ввечері 22 травня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко підтверджувала шалену популярність програми Резерв+, що кожного дня завантажують десятки тисяч людей.
- Як констатувала українська посадовиця, уже понад 800 тисяч людей оновили свої військово-облікові дані через мобільний застосунок Резерв+. Це значно більше, аніж передбачали в оборонному відомстві України.
- За словами українського омбудсмена, громадяни, які оновлять військово-облікові дані через програму убезпечать себе від статусу "ухилянт", а також позбудуться необхідності проходження військово-лікарської комісії до окремого рішення ТЦК.
- Також Міноборони розпочало тестування електронної черги до територіальних центрів комплектування, що має на меті оптимізувати процедуру оновлення даних для військовозобов'язаних.