Навіть тим, хто виїхав 20 років тому: Міноборони чітко відповіло, кому потрібно оновити дані

У період з 18 травня по 16 липня військовозобов'язаним потрібно оновити свої військово-облікові дані. Стосується це, зокрема, українців, які 10, а то й 20 років тому виїхали за кордон.

Міністерство оборони України наголошує на необхідності оновлення даних для українців, які проживають за кордоном. Попри тривалий час перебування за межами України, українські громадяни зобов'язані це зробити, відповідно до закону.

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Конституційний обов'язок не залежить від місця проживання

Згідно з повідомленням Міноборони, всі громадяни України, незалежно від місця проживання, мають виконувати свій обов'язок захисту держави, як це передбачено статтею 65 Конституції України. Оновлення даних можливе через дипломатичні установи за кордоном.

Ви й надалі продовжуєте бути громадянином України, а отже, зобов’язані виконувати свій конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Власне, 18 травня 2024 року набули чинності оновлення законодавства щодо мобілізації. Українці мають 60 днів на внесення актуальної інформації про себе через різні канали, зокрема:

територіальні центри комплектування;

ЦНАПи;

застосунок Резерв+.

Завантажити Резерв+ можна як і на андроїд у Google Play Market , так і на IOS в App Store

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Ширший контекст: що потрібно знати