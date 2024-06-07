Військовозобов'язаним, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати рахунки

Військовозобов'язані, які під час оновлення даних у застосунку Резерв+ вказали фейкову адресу, отримають штрафи. Ба більше, таким особам можуть заблокувати банківський рахунок.

Річ у тім, що фейкова адреса проживання – це порушення правил військового обліку. У таких випадках протокол можуть не складати, а відразу призначати штраф і блокувати рахунки.

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Що буде, якщо у Резерв+ вказати фейкову адресу

Загалом, введення фейкової адреси в Резер+ матиме негативні наслідки для військовозобов'язаного. Річ у тім, що поштове повідомлення, у якому проставлено відмітку про відсутність особи за адресою, вказаною у застосунку, може вважатися підтвердним документом для ТЦК, щоб представники не складали протокол, а відразу винесли постанову про накладення штрафу. Окрім того, військовозобов'язані, які вказали фейкову адресу, можуть опинитися із заблокованими банківськими рахунками.

Так, справи про порушення військового обліку розглядають у межах статей 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтак, на чоловіка можуть накласти штраф до 25,5 тисячі гривень, а для бізнесу – 59,5 тисячі гривень. Якщо не сплатити штраф протягом відведеного строку, то рахунки військовозобов'язаного можуть заблокувати, а майно – відібрати в порядку виконавчого провадження.

Що є підтвердженням вручення повістки

У постанові Кабміну 560 мовиться, що підтвердженням про вручення повістки є:

особистий підпис про отримання повістки,

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки,

а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Якщо ж повістку надіслали поштою, то підвтердженням є: