Чи вручать на вулиці повітку тим, хто оновив дані в Резерв+: юристка дала відповідь

Близько 1,5 мільйона українців вже оновили свої військово-облікові дані. Найпоширенішим способом оновити дані є застосунок Резерв+.

Загалом, понад 1,3 мільйона українців оновили дані саме через застосунок. Втім, чи вручать військовозобов'язаному повістку на вулиці, пояснила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

До теми У застосунку Резерв+ з'явиться функція онлайн-рекрутингу

Чи вручать повістку після оновлення даних в Резерв+

Юристка пояснила, що після оновлення даних у застосунку Резерв+, цю інформацію зможуть побачити правоохоронці й співробітники ТЦК. Оновлення військово-облікових даних означає, що військовозобов'язаний виконав законну вимогу й не буде оштрафований за порушення.

Однак, військовозобов'язаному, який оновив дані через Резерв+, можуть вручити повістку на вулиці. Аніщенко наголосила, що таким чоловікам вручають повістки на проходження військово-лікарської комісії. Втім, ті, хто не оновив дані, також можуть отримати повістки на вулиці, однак вони будуть для уточнення даних.

Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і надалі реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване,

– пояснила адвокат.

Аніщенко додала, що співробітники ТЦК також знатимуть, скільки повісток отримував військовозобов'язаний і на скільки з них не відреагував.

Понад 155 тисяч жінок вже оновили дані через Резерв+

Свої дані в застосунку Резерв+ оновлюють не лише військовозобов'язані чоловіки, а й жінки. Так, станом на 2 червня 155 тисяч українок оновили свої військово-облікові дані.

У Міністерстві оборони також вкотре наголосили, що в застосунку треба реєструватися тільки військовозобов'язаним жінкам, що передбачено законом і правилами військового обліку. Зокрема, йдеться про тих, хто має медичну та фармацевтичну освіту, а також резервісток.

Водночас варто наголосити, що мобілізація жінок не відбувається. Українки можуть долучитися до лав армії лише добровільно, і навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди.