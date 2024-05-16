Оновлення даних у ЦНАП: адміністраторів вже підключають до системи обліку призовників

Згідно з новим законом про мобілізацію, частина роботи з оновлення даних військовозобов’язаними буде у зоні відповідальності ЦНАП. Центри наразі вже почали підключати до системи обліку.

Про це в ефірі Київ24 розповіла директорка департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай. Вона зазначила, що ця послуга нова і не специфічна для ЦНАПів.

Дивіться також Мобілізація засуджених: як це працюватиме та хто зможе служити

Підключення ЦНАП до системи

Наталія Шамрай зазначила, що наразі департамент ЦНАП не розуміє, яку кількість осіб може очікувати по внесенню даних військовозобов’язаних. Однак директорка пообіцяла, що вони будуть своєчасно реагувати, аби справлятися з такими чергами.

За словами посадовиці, наразі відбувається підключення адміністраторів до системи і працівники оперативно вноситимуть дані.

Військовозобов’язаний у ЦНАПі має мати при собі документ, який посвідчує особу, будемо пересвідчуватися що це ця людина. Будемо вносити дані, які передбачені системою. Зараз відбувається процес підключення адміністраторів ЦНАПів до системи. Ця послуга нова, вона не специфічна для ЦНАПів,

– сказала вона.

Оновлення данних