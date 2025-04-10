Коли слід повідомляти ТЦК про зміну персональних даних: роз’яснення юриста

Військовозобов’язані українці мають повідомляти ТЦК про зміну персональних даних. За порушення цього обов’язку може бути накладено адміністративний штраф.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Романа Кичка в коментарі для "Українське радіо".

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Коли повідомляти ТЦК про зміну персональних даних

Згідно з правилами військового обліку потрібно повідомляти ТЦК про зміну персональних даних.

Самі персональні дані включають багато пунктів: адреса, зміна сімейного стану, зміна роботи, отримання якогось рівня освіти, набуття інвалідності та інші відомості. І, дійсно, є обов'язок протягом семи днів з моменту зміни цих персональних даних повідомляти про їхню зміну в ТЦК. Якщо не виконано обов'язок щодо повідомлення про їхні зміни, за це настає адміністративна відповідальність,

– пояснив Кичко.

Ба більше, за словами адвоката, накладання адміністративного штрафу містить у собі троки притягнення до відповідальності.

"Це три місяці з моменту виявлення самого адміністративного правопорушення і не більше, ніж через рік з моменту вчинення цього адміністративного правопорушення", – зазначив адвокат.

Він пояснив, що зазвичай штраф накладається лише в межах визначених строків, але існують певні винятки.

Водночас є такі правопорушення, які тривають. Якщо особа ніколи не була на військовому обліку, не стала на облік у юнацькому віці, то це правопорушення за нею тягнеться. Адже в нас є прямий обов'язок перебувати на військовому обліку. Незалежно від того, коли було скоєно це правопорушення, ми говоримо про те, що воно продовжується досі. Оскільки це правопорушення триває, якщо його виявлять зараз, накладення за ним штрафу законне,

– підкреслив Кичко.

Що потрібно мати при собі на час дії воєнного стану

Кичко нагадав, що в умовах воєнного стану українці повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу поліції чи представників ТЦК. Він також підкреслив, що як паперовий, так і електронний варіант цього документа мають однакову юридичну силу.

Не має значення, який це документ: паперовий чи електронний. Адже законодавством вони прирівняні, і вони мають однакову юридичну силу. Дійсно, є така практика, коли ТЦК штрафували людей за те, що вони нібито не пред'являли військово-облікові документи. Але в результаті аналізу цієї судової практики, суди встановлювали, що в людини був встановлений Резерв+, дані там були оновлені вчасно, відповідно, особа показувала цей військово-обліковий документ, відповідно, ці штрафи скасовувалися,

– зазнчив адвокат.

Кичко підкреслив, що електронним військово-обліковим документом є лише той, що містить у собі QR-код, який можуть зчитати поліцейські або представники ТЦК. Він також застеріг, що позначки в Резерв+ про відсутність військовозобов'язаного на обліку або неповні дані не є військово-обліковим документом.