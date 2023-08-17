Геть не означає, що мобілізують або "візьмуть на олівець", – Маляр про оновлення даних у ТЦК

Ганна Маляр наголосила, що кожен військовозобов'язаний українець повинен з'явитися в ТЦК для оновлення даних. Вона додала, що чоловіків не будуть одразу мобілізовувати.

Маляр наголосила, що наразі важливо побудувати хороші відносини між ТЦК та українцями. Влада намагається робити кроки для відновлення довіри.

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Українці мають оновити дані в ТЦК

Під час презентації кампанії під назвою "Оновлюй дані в ТЦК" заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала громадян просто прийти та оновити свої дані. Вона додала, що українцям нічого не загрожує у такому випадку.

Це геть не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла,

– запевнила Маляр.

Вона наголосила, що за законом оновити дані повинен кожен громадянин, що стоїть на обліку. Кожен українець має обов'язки і повинен розуміти, що в країні війна.

Оновлення даних полегшить роботу ТЦК, а також знизить корупційні ризики. Маляр попередила українців, що не всі мобілізовані виконують бойові задачі. Вони можуть працювати й в інших сферах. Однак наразі мова йде лише про оновлення даних.

Маляр наприкінці додала, що важливо відновити довіру між громадянами та ТЦК. Наразі влада робить кроки.

Очищення в системі ТЦК