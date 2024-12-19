Коли військовозобов'язаним потрібно оновлювати дані: у ТЦК назвали випадки

Декілька місяців тому в Україні були величезні черги до відділів обліку, де військовозобов'язані мали оновити свої дані. І хоч наразі ситуація врегулювалася, а її пік пройшов, бувають випадки, коли потрібне повторне оновлення даних.

У ТЦК назвали випадки, коли потрібно це зробити. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальниці групи комунікацій Дніпропетровського ОТЦК та СП Олени Кузіної в ефірі телемарафону.

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Коли військовозобов'язаним потрібно оновлювати дані

Оновлення даних відбувається у низці випадків. Серед них – зміна соціального стану:

одруження,

розлучення,

народження дитини,

зміна освіти,

зміна місця проживання.

Олена Кузіна наголосила, що дані, за можливості, потрібно оновлювати якомога швидше.

До слова, наразі в Україні відбувся процес цифровізації завдяки застосункам Резерв+ та Армія+, які добре вплинули, зокрема, на цей процес.

Нагадаємо, що у середу, 18 грудня, ВРУ ухвалила законопроєкт №12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. Він передбачає створення єдиної бази даних про військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту.