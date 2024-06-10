Чи планує Рада або Кабмін ініціювати збільшення терміну оновлення військово-облікових даних
Джерело:"РБК-Україна"
Новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності 18 травня. Усі військовозобов'язані громадяни мають оновити свої облікові дані упродовж 60 днів, тобто до 16 липня.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський розповів, чи планують збільшувати термін для оновлення даних.
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Чи продовжать термін оновлення військово-облікових даних
На думку нардепа, наразі жодних підстав, щоб збільшувати цей термін, немає. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала Комітету статистику. Відповідно до неї з 18 травня по 3 червня свої дані вже оновили понад 1,5 мільйона українців. Зокрема, 1,3 мільйона через Резерв+, 117 тисяч – через ЦНАПи, 90 тисяч – через ТЦК та СП.
Така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть – то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані. Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку,
– підкреслив Веніславський.
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Чи будуть повістки в Резерв+
- Нардеп зазначив, що це питання обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію.
- "І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", – запевнив Веніславський.