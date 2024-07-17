У Генштабі розповіли, що буде, якщо не сплатити штрафи за неоновлення даних

Усі військовозобов'язані чоловіки до 16 липня зобов'язані були оновити свої військово-облікові дані. Якщо вони цього не зробили, то можуть отримати штраф.

Представниця Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ, підполковниця юстиції Ірина Гарбуз розповіла, що може бути, якщо не сплатити штрафи. Детальне пояснення вона дала у відео, яке опублікували в Генштабі, передає 24 Канал.

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Що буде, якщо не платити штраф за неоновлення даних

В Генштабі нагадали, що усі військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Якщо цього не зробити, то українці отримуватимуть штрафи.

Так, розмір штрафів передбачений статтею 210 про адміністративне правопорушення. За вчинення першого правопорушення передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, за повторне порушення протягом року – 25,5 тисячі гривень.

Однак, якщо громадянин України не буде сплачувати штрафи, то його можуть покарати. Так, справу можуть передати до органів виконавчої державної служби. У такому випадку на майно боржника чи рахунки може бути накладений арешт.

Водночас у Міноборони наголошують, що оновлювати військово-облікові дані можна й після 16 липня. Тому військовозобов'язаним українцям радять не очікувати необхідності сплачувати штрафи, а зробити оновлення даних через Резерв+.