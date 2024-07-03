Як каратимуть військовозобов'язаних, які не оновлять дані до 16 липня: пояснення юристів

Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, зобов'язує громадян оновити свої дані впродовж 60 днів, тобто до 16 липня. За порушення вимоги військовозобов'язаних будуть карати.

Адвокати Катерина Аніщенко та Лариса Кісь розповіли, які покарання можуть застосувати до громадян. Вони також пояснили, коли виконавча служба може почати займатися фактичною реалізацією майна у таких випадках.

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Жодних обмежень щодо кількості викликів за повісткою немає

Якщо військовозобов'язаний не з'явився для оновлення даних, то ТЦК звертатиметься до поліції.

Якщо військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання,

– розповіла адвокат Катерина Аніщенко.

За її словами, якщо впродовж 5 днів цього не сталося, громадянин має отримати ще один документ – "вимогу". І це вже не рекомендація, а, за словами юристки, зобов'язання з'явитися у військкоматі.

В іншому випадку ТЦК може звернутися до суду із проханням заборонити особі керувати автомобілем. Окрім того, на неї можуть накласти й інші адмінстягнення.

Наразі суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять:

17 – 25 тисяч гривень за перше правопорушення,

34 – 59 тисяч гривень для посадових і юридичних осіб.

Адвокатка Лариса Кісь також додала, що несплата штрафу у жодному разі не звільняє військовозобов'язаного від служби.

Оплата штрафу є виконанням обов'язку за порушення – неявки за повісткою у визначену дату. Будь-яка інша повістка – виклик на іншу дату, а неявка в цю дату буде новим порушенням,

– пояснила вона.

Тобто жодних обмежень щодо кількості викликів за повісткою немає.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури – направлення повістки поштою, – штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", – сказала Лариса Кісь.

Вона також додала, що ТЦК та СП може висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу – штраф. Отже, шлях до 160 тисяч гривень сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацією) не такий вже довгий", – зауважила адвокатка.