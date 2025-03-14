Ворог просунувся на Сумщині, ЗСУ розвивають успіхи під Покровськом: аналіз ISW та оновлені карти

Звіт про перебіг війни в Україні та Росії опублікував 14 березня ISW. Аналітики мають геолокаційні кадри, які доводять низку просувань ЗСУ та окупантів.

Зміни на кількох ділянках фронту можна побачити на картах. Основні висновки Інституту вивчення війни також публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 14 березня

Російські сили продовжують просуватися від Суджі та околиць, хоча успіхи менші, чим ближче до кордону в Курській області. Росіяни також незначно просунулися на півночі Сумської області, а саме – на північний захід від Басівки .

та околиць, хоча успіхи менші, чим ближче до кордону в Курській області. Росіяни також незначно просунулися на півночі Сумської області, а саме – на північний захід від . Зараз у Росії погрожують, що можуть почати організовану наступальну операцію на півночі Сумської області в найближчі тижні чи місяці, а також можуть атакувати Чернігівську область.

на півночі Сумської області в найближчі тижні чи місяці, а також можуть атакувати Чернігівську область. На Харківському напрямку росіяни не просувалися, атакуючи поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку підтверджених просувань не було, так само на Борову.

атакуючи поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку підтверджених просувань не було, так само на Борову. На Лиманському напрямку окупанти мали успіхи. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися в південній Новолюбівці на північний схід від Лиману.

Бойові дії в Україні та Росії за 13 березня / Карти ISW

На Сіверському напрямку російські війська просунулися до траси Т-0513 Сіверськ – Бахмут, розташованої на південному сході від Сіверська. Також вони просунулися до східної Васюківки, що поруч із Сакко і Ванцетті.

розташованої на південному сході від Сіверська. Також вони просунулися до східної Васюківки, що поруч із Сакко і Ванцетті. В районі Часового Яру просувань не було, але були на Торецькому напрямку. Росіяни просунулися вулицею Грушевського в північній частині Торецька .

. Українські війська просунулися на Покровському напрямку, зокрема до південної околиці Шевченка на південь від Покровська. ЗСУ відбили більшу частину цього населеного пункту, однак ISW не може підтвердити його повне звільнення.

на південь від Покровська. ЗСУ відбили більшу частину цього населеного пункту, однак ISW не може підтвердити його повне звільнення. На Курахівському напрямку не було просувань, навколо Великої Новосілки також, і так само на заході Запорізької області та в Херсонській області.

Інститут вивчення війни зауважив, що Збройні Сили України просунулися під Покровськом, а російські окупаційні війська – у Сумській області, також поблизу Лиману, Сіверська й у Торецьку.