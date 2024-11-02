Які події на фронтах в Україні та Росії впливають на перебіг війни: новий звіт ISW та карти боїв
2 листопада 2024, 04:47Читать новость на русском
Інститут вивчення війни 2 листопада оприлюднив актуальний огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії. Звіт містить аналіз ключових подій та змін у бойових діях.
Основна увага – на оперативних пересуваннях армії Росії та ЗСУ. 24 Канал із посиланням на звіт ISW від 2 листопада 2024 року публікує основні висновки аналітиків та карти боїв.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW
- Українські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Суджі. Росіяни ж могли просунутися на схід від Кореневого.
- Українські та російські сили нещодавно незначно просунулися в центрі Вовчанська на Харківщині. Зокрема, ЗСУ захопили російську позицію на вулиці Зерновій. Росіяни також атакували біля Липців.
- Російські війська просунулися на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної, незначно просунулися в межах західної Петропавлівки та біля Тернів. Станом на 31 жовтня російські війська захопили Кругляківку.
Карти бойових дій на різних ділянках фронту / Зображення ISW
- Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої на Сіверському напрямку 1 листопада. Однак росіяни здійснили обмежені наземні атаки поблизу Часового Яру (не просунулися). Так само росіяни продовжували обмежені операції під Торецьком, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Олександрополя і Катеринівки, але ISW не знайшло підтвердження цих заяв і наразі оцінює, що росіяни ще за приблизно 6 кілометрів від околиці Катеринівки.
- Російські війська 1 листопада продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Поруч із цим вони просунулися в напрямку Курахового. Також російські та українські джерела повідомляли про бої на північ від Вугледара.
- Обмежені бої тривали в західній частині Запорізької області, зокрема поблизу Новоданилівки на північ від Роботиного. Також росіяни продовжували обмежені наземні атаки на лівобережжі Херсонської області.
У висновку аналітики ISW виокремлюють, що ЗСУ просунулися на північ від Суджі, обидві армії – в центрі Вовчанська, а російські війська – на північний схід від Куп'янська та північний захід від Кремінної.