Ситуація на фронті та нові карти ISW: на яких ключових ділянках просувається ворог

Аналіз ситуації на фронтах України та Росії за останню добу провів Інститут вивчення війни. Експерти підтвердили активні атаки російських військ на кількох ділянках фронту.

Ворог домігся просування на кількох напрямках. Цю інформацію аналітики ISW оприлюднили у своєму новому звіті, який супроводжується детальними картами, повідомляє 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 16 січня

Українські сили просунулися в Курській області 16 січня. Геолокаційні кадри свідчать, що це відбувалося від кордону до Успенівки на південь від Кореневого і безпосередньо через російсько-український кордон.

і безпосередньо через російсько-український кордон. Російські війська 15 і 16 січня продовжували наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування. Так само на Куп'янському та Лиманському напрямках і до Борової.

в районі Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування. Так само на Куп'янському та Лиманському напрямках і до Борової. Росіяни продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але без просувань. Але просунулися в місті Часів Яр – геолокаційні кадри показують, що це сталося в межах вогнетривкого заводу в центрі.

– геолокаційні кадри показують, що це сталося в межах вогнетривкого заводу в центрі. У межах Торецька російські сили незначно просунулися, як свідчать геолокаційні кадри, на півночі міста. Також вони пройшли на південний захід від Покровська, зокрема в південно-західному Звіровому.

Бойові дії в Україні та Росії за 16 січня / Карти ISW

Окупанти незначно просунулися й на південний захід від Курахового . Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь і південний схід від Розлива під час механізованої операції.

. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на південь і південний схід від Розлива під час механізованої операції. Російські війська незначно просунулися в напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні кадри свідчать, що вони увійшли до Времівки безпосередньо на захід від Великої Новосілки та незначно просунулися вулицями Широкою та Героїв.

. Геолокаційні кадри свідчать, що вони увійшли до Времівки безпосередньо на захід від Великої Новосілки та незначно просунулися вулицями Широкою та Героїв. Російські війська 15 і 16 січня продовжували наступальні дії в районі Щербаків, Новоандріївки біля Роботиного, Новоданилівки й Малої Токмачки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. На Дніпровському напрямку теж без просувань.

Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська просунулися в Курській області, а російські – під Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Курахове та Велику Новосілку.