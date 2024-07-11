Часу до 17 липня обмаль: у київських ЦНАПах аншлаг з чоловіків призовного віку

У всіх військовозобов'язаних є часу до 17 липня, щоб оновити свої військово-облікові дані або стати на облік в ТЦК. У зв'язку із цим в Київських ЦНАПах спостерігається аншлаг з чоловіків призовного віку.

Черги починають формуватися від 5 години ранку. Нагадаємо, що Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки на засіданні не ухвалював жодних актів про продовження терміну оновлення даних.

Дивіться також Що зміниться для військовозобов'язаних із 17 липня: штрафи, нові обмеження, повістки поштою

Яка ситуація із чергами на оновлення даних у Києві

В мережі активно ширяться кадри на яких видно, як до Київських ЦНАПів вишиковуються довжелезні черги із чоловіків, які бажають оновити свої військово-облікові дані.

Черга до ЦНАПу / Фото з мережі

Люди займають чергу одразу після комендантської години, адже до 16 липня залишилося менш як тиждень.

Черга до Деснянського ЦНАПу: дивіться відео

Оновити свої військово-облікові дані можна не лише у ЦНАПах, а й в ТЦК та через застосунок від Міноборони Резерв+. Ті, хто не цього не зроблять до 17 липня, будуть змушені заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

До слова, люди, які не оновлять свої дані в термін, ризикують втратити водійські посвідчення за рішенням суду. Втім, після оновлення даних, ці військовозобов'язані особи можуть знову керувати транспортними засобами.