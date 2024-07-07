Часу майже не залишилось: у Міноборони попередили українців щодо оновлення даних у ТЦК та СП

До 16 липня всі військовозобов'язані українці зобов'язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. Це також можна зробити за допомогою застосунку "Резерв+" або ЦНАП.

Подібні заходи вимагає нове законодавство. В інакшому випадку військовозобов'язаній особі загрожує адміністративна відповідальність. Про це в етері телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, інформує 24 Канал.

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Військовозобов'язані повинні негайно оновити свої дані

За його словами, часу на оновлення своїх військово-облікових даних залишилося мало. Тому в оборонному відомстві радять не затягувати із цим процесом. Термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мають стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані, спливає вже 16 липня.

Водночас речник Міністерства оборони України наголосив, що порушникам, які не виконають вимог закону, загрожує адміністративний штраф. Таким українцям доведеться заплатити щонайменше 17 тисяч гривень.

Ті, хто не виконали норму закону, ті можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився все ж таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити зараз у додатку. "Резерв+",

– наголосив Лазуткін.

Напередодні Лазуткін розповів, що Резерв+ суттєво розвантажив ТЦК та ЦНАПи. І наразі 2 мільйони 300 тисяч українців оновили свої дані в застосунку. 1,5 мільйона з них згенерували собі електронний військово-обліковий документ.