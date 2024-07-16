У ДПСУ розкрили, як перевірятимуть документи на кордоні у чоловіків уже з 17 липня

Сьогодні, 16 липня, спливає термін оновлення військово-облікових даних. І вже з 17 липня в Україні діятимуть дещо нові правила, які зокрема стосуватимуться й перетину кордону.

Із завтрашнього дня ДПСУ перевірятиме у всіх чоловіків, які перетинають кордон, військово-облікові документи. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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На кордоні перевірятимуть документи в усіх чоловіків

З 17 липня ми почнемо перевіряти в усіх чоловіків – громадян України від 18 до 60 років – також військово-обліковий документ. Зазначу, що змін до категорій, кому дозволено перетинати кордон, немає. І якщо хтось підпадатиме під відстрочку, або виключений з військового обліку, то у військово-облікових документах має бути обовʼязково це записано, з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана,

– пояснив він.

За його словами, військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі. У разі підозри, що документ може бути підробним, або якщо інформація у ньому викладена некоректно, прикордонники можуть перевірити це через систему "Оберіг".

Зокрема, працівники Держприкордонслужби можуть перевірити дані за QR-кодом, згенерованим в системі "Резерв+".

До слова, після 17 липня громадяни матимуть змогу далі оновлювати свої дані у будь-який зручний спосіб. Застосунок "Резерв+" буде доступний і надалі. За її словами, можна буде завантажити електронний військово-обліковий документ.