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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

ONUKA презентувала новий альбом MOZAЇKA: аудіо

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ONUKA презентувала альбом MOZAЇKA
ONUKA презентувала альбом MOZAЇKA / Прес-служба

Український гурт ONUKA, ідеологом якого є Ната Жижченко, 22 березня презентував новий студійний альбом MOZAЇКА.

За словами Жижченко, MOZAЇKA — це історія про низку вражаючих збігів, обставин і символів. Все склалося.

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Через MOZAЇKA проходить два основних лейтмотиви.

Перший — особиста історія Нати, її переживання, почуття та спогади. По-весняному свіжий танцювальний сингл XТО присвячено коханій людині. Життєствердний STRUM (спільно з оркестром НАОНІ) — бабусі, ще одній важливій людині в житті Нати.

Пілотний сингл VSESVIT (вийшов восени 2017 року) проливає світло на головні джерела натхнення ONUKA. Для запису цієї композиції Ната і Євген Філатов (саунд-продюсер альбому) запросили до студії Еріка Муке з проекту Deep Forest. Ранні записи культових французів справили враження на Нату. Її любов до world music родом звідти — з вкритої пилом касетної полиці з 90-х.

Другий, дзеркальний лейтмотив альбому — реакція на навколишні події та явища. К MOZAЇKA знову постає тема Чорнобиля. Але якщо пісня "1984" з міні-альбому VIDLIK була пронизливою і трагічною, інструментальний номер ARKA звучить чарівно і навіть чаруючи.

У ньому — захоплення монументальністю "арки" – проекту "Укриття-2" (новий саркофаг для четвертого реактора Чорнобильської АЕС).

Ната Жижченко

А от GOLOS і GUNS DON'T SHOOT — це потужні електронні бойовики.

Карбований маршовий ритм, тривожні, патетичні акорди. Дитячий хор, нарешті. Як тут не згадати Pink Floyd? В окремих моментах ONUKA випробують себе в складному жанрі музичних маніфестів. Теми війни, тоталітарних режимів, агресії та нетерпимості в творчості ONUKA легко римуються з культовими творами XX століття - альбомом (і фільмом The Wall), книгами Оруелла і мелодекламаціями Анни Кларк.

Текст ALL FRIENDS було написано Натою в день смерті Кузьми, відсилки до віршів Блоку і Кірсанова. Слова приспіву "Ми як криги, Надто крихкі" тонуть в гуркоті електронних барабанів, зроблених зі звуків ламких крижин.

Альбом закриває композиція VATRA. Вона починається з дивом знайденого архівного аудіозапису. Це, можна сказати, першоджерело виникнення "онука", яке служить прологом до ейфоричного ембієнт-хаусу в дусі знакових електронщиків 90-х - Banco De Gaia, Leftfield, The Future Sound of London.

Слухайте альбом ONUKA – MOZAЇKA:

Теги: Новини України LifeStyle Музика ONUKA
Джерело: 24 Канал
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