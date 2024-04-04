Речник генсека ООН пояснив свою відповідь про удари дронами по Татарстану

Напередодні низка ЗМІ написали про те, що в ООН буцімто засудили атаки по об'єктах у Татарстані. А вже 4 квітня Дюжаррік прокоментував свою відповідь під час брифінгу 2 квітня. Він заявив, що неправильно почув запитання.

Журналістка "Голосу Америки" Наталія Леонова зробила запит, який стосувався буцімто заклику ООН припинити бити цивільну інфраструктуру Росії. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік дав відповідь на питання, яке стосувалося атаки об'єктів у Татарстані. Дюжаррік пояснив свою відповідь під час брифінгу 2 квітня.

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Речник ООН не розчув запитання

Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів,

– відповів Дюжжарік на запит.

Повернімося до самого брифінгу. Під час нього один з присутніх журналістів, який представився Денисом, поставив маніпулятивне питання: "Отже, раніше сьогодні БпЛА з обладнанням НАТО атакували об'єкти у Татарстані. За повідомленнями, деякі люди були поранені, в тому числі двоє... Чи є у вас якісь коментарі з цього приводу?"

Як зауважив Дюжжарік, питання він не розчув. І замість того, щоб наголосити на цьому, він заявив: "Я маю на увазі, що ми виступаємо проти і закликаємо припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру".

Його відповідь практично відразу розтиражували російські ЗМІ. Вони смакували той факт, що в ООН буцімто засудили удари по цивільних об'єктах у Росії. Насправді ж журналіст, якщо він дійсно представник ЗМІ, не уточнив, що під атаку потрапив саме завод "Шахедів" у Татарстані, який аж ніяк не є цивільним об'єктом.

Повернімося до Дюжжаріка та сказаного ним під час брифінгу. Речник генсека ООН нагадав, що Росія продовжує бити по критично важливій інфраструктурі України.

Переходячи до України, наші колеги з Управління з координації гуманітарних питань повідомляють нам, що, у той час, як тривають бойові дії та атаки на критично важливу інфраструктуру, гуманітарні працівники надають підтримку людям по всій країні – включно з прифронтовими районами,

– сказав Дюжаррік.

Звернімо увагу, що лиш у ніч проти 4 квітня російські військові запустили 20 дронів-камікадзе на Харківщину. 11 "Шахедів" вдалося збити. У Харкові були влучання. На жаль, загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.