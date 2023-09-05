Лубінець навів дані про геноцид в Україні: омбудсмен вважає, що ООН не визнає "очевидних речей"

Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на заяву про міжнародної комісії ООН щодо того, що в нашій країні буцімто "не знайшли доказів геноциду". Він навів приклади того, що воєнні злочини Росії проти нашого народу треба вважати цілеспрямованим знищенням українців, як нації.

Крім цього, він також нагадав, які саме пункти підпадають під визначення геноцид. Зрештою він запросив представників ООН в Україну, щоб для них "все стало очевидним" в цьому питанні.

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Омбудсмен наголосив, що стаття 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього чітко дає пояснення, що саме вважається цим поняттям. Зокрема, першим пунктом цієї конвенції зазначили те, що це вбивство членів певної групи осіб.

В самій же ООН повідомляли, що нині в Україні загинули 9 444 цивільних громадяни,

– підкреслив він.

Другим фактором геноциду є нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам певної групи. Лубінець нагадав, що через російську збройну агресію майже 17 000 осіб зазнали поранень.

Ще однією формою цього злочину проти людства є створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення. Лубінець розповів, що тут можна навести кілька прикладів.

"Тут варто згадати масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі взимку та підрив Каховської ГЕС, наслідки чого можуть бути катастрофічними. А також уявити, в яких умовах живуть українці біля лінії фронту", – сказав омбудсмен.

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Далі уповноважений із захисту прав людини згадав унеможливлення народження дітей в середовищі групи. Він навів дані, що від початку повномасштабної війни зареєстрували 225 випадків сексуального насильства, скоєного російськими війковими.

Зрештою останньою формою геноциду є насильницьке переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. За даними порталу "Діти війни" росіяни депортували чи примусово перемістили 19 546 українських дітей.

Тож за всіма ознаками воєнні злочини росіян проти українців можна прирівняти до поняття геноцид.

Наостанок Лубінець підкреслив, що якщо міжнародній комісії ООН цих фактів недостатньо, то він запросив її представників відвідати звільнені українськими воїнами населені пункти чи ті міста і села, які розташовані недалеко від лінії фронту.

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