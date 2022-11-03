Комісії ООН із розслідування "військово-біологічної діяльності" України й США не буде

Росія закликала ООН розслідувати "військово-біологічну" діяльність України та США. Проте окупантів підтримав лише Китай.

У Радбезі ООН у середу 2 листопада більшістю голосів відхилили намагання Росії створити комісію для розслідування біолабораторій. Кремль заявляв, що Україна та Сполучені Штати Америки порушують конвенцію про заборону використання біологічної зброї.

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Під час голосування Китай підтримав Росію, а 10 інших країн Ради утрималися. Категоричними виявилися США, Велика Британія та Франція, які виступили проти російської резолюції.

Що відомо про звинувачення від Росії

Рада безпеки ООН після повномасштабного вторгнення скептично ставиться до намагання Росії знайти "біолабораторії". Проте окупанти наполегливі й минулого тижня поширювали у Радбезі документ на понад 310 сторінок, який розповідав, що "біологічну діяльність" в Україні підтримує Міністерство оборони США.

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