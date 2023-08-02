ООН заступилася за Росію: ведуча 24 Каналу емоційно відповіла організації

ООН не перестає дивувати цинічними заявами. На цей раз вони виступили проти ударів по цивільних об'єктах Москви. Вони закликали "припинити це", однак забули написати про страшні звірства, які Росія чинить з українцями.

Нову заяву ООН прокоментувала ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона запропонувала організації відправити місію до Москви та самостійно вивчити, звідки та куди летять дрони невідомого походження.

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"Місія ООН – на Москву"

Катерина Соляр наголосила, що Україна не знає, хто запускає безпілотники на Москву та звідки вони летять. Можливо, "Шахеди", які летіли вбивати українців, збилися з курсу та впали у столиці країни-агресорки.

ООН потрібно вирушити на тимчасову територію з важливою місією – подивитися, що там відбувається. Думаю, що вам можуть надати навіть гарантії безпеки, щоб ви все перевірили. Ви вдягнете блакитні шоломи, біленькі жилетки, на яких буде написано "ООН", та відправитесь моніторити ситуацію, бо там якось небезпечно,

– запропонувала вона.

Дивлячись на реакцію ООН на війну, можна подумати, що в Україні безпечно, нічого не відбувається, а окупанти – насправді не агресори, а "жертви атак". Тому місію потрібно відправити саме у Росію.

В Україні офіційно не заявляли про свою причетність до атаки. Президент Володимир Зеленський заявив, що відбувається закономірний процес: війна повертається до Росії.

Соляр рознесла нову заяву ООН: дивіться відео

Заява ООН про атаку дронів на Москву