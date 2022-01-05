В ООН відреагували на масові протести в Казахстані

У Казахстані не вщухають масові протести. В Організації Об'єднаних Націй заявили, що пильно стежать

В ООН заявили, що протести в Казахстані викликають занепокоєння. Про це розповів представник генсека Стефан Дюжаррик.

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В ООН закликають утриматися від насилля

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррик наголосив, що важливим у ситуації, яка склалася в Казахстані, є утримання від насилля. Про це він заявив під час брифінгу.

Ми стежимо із занепокоєнням за ситуацією в Казахстані. Дуже важливо, щоб усі залучені до нинішніх подій виявляли стриманість, утримувалися від насильства та сприяли діалогу для вирішення всіх проблем,

– заявив Дюжаррик.

Також в ООН закликали владу та мітингувальників до діалогу для врегулювання ситуації в країні.

Дюжаррик додав, що місія ООН в Казахстані продовжує свою роботу. За його словами, жодних перешкод чи загроз членам місії немає. Крім того, ООН підтримує зв'язок з керівником місії.

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У Казахстані від 3 січня 2022 року тривають масові протести. Спершу причиною була вартість газу, однак після її зниження протест набув політичного характеру. Мітингарі вимагали відставки уряду, боротьби з корупцією, місцевих виборів та повалення впливу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Кілька годин 5 січня по всій країні не було доступу до інтернету. Через це припинили роботу системи безоплатної оплати та кілька каналів. Алмати та Нур-Султан залишилися без мобільного зв'язку.

В Алмати мітингувальники захопили будівлі акимату, прокуратури, колишню адміністрацію Назарбаєва, комітету нацбезпеки та філії телеканалу "Казахстан". У більшості з них опісля були пожежі.

Президент Касим-Жомарт Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу країни і сам зайняв цю посаду.

Низка високопосадовців втекли з країни, через що мітингувальники захопили аеропорти в Алмати та Актау. кілька перевізників повністю припинили авіасполучення з Казахстаном.

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