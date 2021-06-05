ООН вимагає розслідування щодо знайдених останків 215 дітей у Канаді

У канадському місті Камлупс знайшли останки 215 дітей на території колишньої-школи інтернату. ООН вимагає від країни та Ватикану негайно провести розслідування.

Навчальний заклад працював під егідою католицької церкви. Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю, 4 червня.

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Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок,

– йдеться у повідомленні.

Зі свого боку прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що відповідальність має взяти на себе католицька церква.

Політик додав: "Як католик я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому".

Що відомо про інтернат у Камлупсі Школа-інтернат в Камлупсі була однією з найбільших у Канаді. Вона працювала з 1890 до 1978 року під егідою католицької церкви, а згодом - уряду.



У школі одночасно перебували близько 500 дітей, багато з них страждали від голоду.



Згідно з урядовим звітом 2015 року, умови в цьому інтернаті були надзвичайно поганими, багато дітей в ньому померли від кору, туберкульозу або грипу.