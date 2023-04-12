Страта українського полоненого: в ООН та ЄС відреагували на звірство росіян

Організація Об'єднаних Націй та ЄС відреагувала на жорстоке відео зі стратою українського полоненого. В ООН заявили, що страти "не є поодинокими".

ООН заявляє, що "шокована особливо жахливими відеозаписами, розміщеними в соціальних мережах". На одному з відео показано страту українського солдата, а на другому – понівечені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі.

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В ООН нарахували страту 15 українських полонених

У короткій заяві Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка є частиною Управління Верховного комісара ООН з прав людини, мовиться про те, що очевидні страти є "не поодиноким випадком".

В останніх звітах Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі щодо військовополонених. Останні інциденти також повинні бути належним чином розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності,

– мовиться у заяві.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що задокументувало страту без суду і слідства 15 українських військовополонених російськими силами, а також використання українських військовополонених як живих щитів, смерть двох поранених військовополонених через відсутність медичної допомоги, а також катування.

ЄС готовий притягнути винних до відповідальності

Речниця Єврокомісії Набіла Массралі наголосила, що відео зі стратою українського військовополоненого, якщо буде підтверджено, що воно справжнє, вкотре засвідчує зневагу Росії до міжнародного права, і причетні до цього не мають лишитися безкарними.

Якщо його правдивість підтвердиться, це буде ще одне підтвердження нелюдського характеру російської агресії. Вбивство військовополонених – це серйозне порушення Женевської конвенції, і це демонструє ще раз, що Росія цілковито ігнорує міжнародне право і, зокрема, міжнародне гуманітарне право,

– наголосила вона.

Набіла Массралі зазначила, що Росія має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і гарантувати людяне поводження з військовополоненими.

"ЄС підкреслює готовність притягнути до відповідальності усіх виконавців та співучасників воєнних злочинів, скоєних у контексті агресивної війни РФ проти України", – додала вона.

Росіяни знову стратили українського полоненого