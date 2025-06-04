"Коні не винні": Кислиця познущався з ООН через рішення відзначати День коней

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця з іронією прокоментував рішення Генасамблеї ООН, яка 3 червня ухвалила резолюцію про проголошення Всесвітнього дня коня. І це на тлі того, що Росія досі залишається повноправним членом Організації.

3 червня Генасамблея ООН запровадила Всесвітній день коней. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Сергія Кислиці у X.

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Кислиця познущався з ООН

"Коні не винні", – нагадав чиновник назву твору Михайла Коцюбинського, підкреслюючи абсурдність того, що ООН знаходить час на подібні символічні ініціативи, тоді як країна-агресор продовжує скоювати злочини проти людяності в Україні.

Тим часом Генасамблея ООН ухвалила рішення про відзначення міжнародного Дня коней. Ну що ще на часі?!

– написав заступник міністра.

Кислиця уточнив, що автором ідеї виступила Монголія – країна, яка, попри ратифікацію Римського статуту, не виконала свого зобов’язання арештувати Владіміра Путіна під час його перебування на її території.

"Сьогодні запропоную підрозділам МЗС, які ведуть питання ООН, уточнити наші підходи щодо підтримки подібних ініціатив у майбутньому. Годі утверджувати імідж ООН як нерелевантної до свого первинного мандата організації", – підкреслив він.

Кислиця також нагадав, як українська делегація роками намагалася просунути резолюцію про День боротьби з дезінформацією, але стикалася з опором.

"Мовляв, годі ці дні запроваджувати. Ань нєт, нескінченний потік днів флори і фауни несеться по хащах", – додав дипломат.

Нагадаємо, Небензя заявив про готовність Москви нарощувати бойові дії. Росія нібито принципово готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню, але за умови "зустрічних кроків" – зупинки мобілізації в Україні та постачання західного озброєння.