Росіяни вбивають масово, але "по-доброму", – Подоляк засудив заяву ООН про геноцид в Україні

Напередодні громадськість обурила заява ООН про геноцид. Мовляв, мають недостатньо доказів, щоб дії Росії назвати геноцидом проти України.

На це відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. У своєму дописі він наголосив на "політичній беззубості та непрямому заохоченні злочинця".

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Подоляк засудив заяву ООН

Він підкреслив, що комісар Ерік Мьосе, котрий є головою Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, прямо заявив, що "вони не бачать наміру вчиняти злочини геноциду з боку Росії проти громадян України".

Його обурення не мало меж. Тож він навів низку прикладів того, як росіяни скоюють воєнні злочини та чинять геноцид проти українців.

Ще б пак, адже росіяни прийшли нас вбивати... по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів – абсолютно випадкова,

– наголосив він.

Михайло Подоляк припустив, що для ООН повномасштабна війна, яка триває понад 560 днів – вкладається у рамки "допустимого "не-геноциду". І що сотні міст і сіл, стерті з лиця землі, – теж ніякий не геноцид.

Та й офіційні заклики "вбий українця" теж не мають жодного злого умислу, припустив він. Як і тортури у фільтраційних таборах, де українців змушують відмовлятися від української ідентичності та нав'язують їм російську – теж, мабуть, "з любов'ю".

Міністерство любові. Ах так, росіяни ще не діють так, як у Руанді, не вбивають людей мільйонами. Ось якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу, тоді так. Тоді мова йде про геноцид,

– припустив Подоляк.

Радник глави Офісу Президента зауважив, що "в іншому випадку – це просто правильна війна". Війна, під час якої ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті. Тож він звернувся до пана Мьосе та спитав, чи мають росіяни на все це право з урахуванням того, що ООН заохочує їхні дії?

Нагадаємо, що пан Мьосе відзвітував так: "Ми не дійшли висновку, що в Україні відбувається геноцид. Ми не маємо доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій у Конвенції про геноцид".

Він зауважив, що згідно з конвенцією геноцид – дії, здійснені з умислом, метою знищити певну групу людей у фізичний або біологічний спосіб. Його слова наштовхують на те, що Росія чинить саме геноцид. Але в ООН усе ще не можуть знайти достатньо доказів, щоб підтвердити це.

Водночас розслідування триватимуть. ООН займатиметься пошуком доказав, які б свідчили, що росіяни цілеспрямовано вбивають українців. Мьосе додав, що комісія розгляне заяви з російських ЗМІ на предмет підбурювання до геноциду.