Комісар ООН закликав Росію та Україну до "негайної деескалації війни"

Верховний комісар ООН з прав людини закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни.

Відповідну заяву Фолькера Тюрка опублікувала пресслужба організації.

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Заява комісара ООН

За словами верховного комісара ООН з прав людини, в Україні та Росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій". Також він поставив агресора та жертву в один ряд, закликавши обидві сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Десятки мирних жителів убиті в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти,

– заявив Тюрк.

Він закликав до "негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права".

ООН перебуває в "глибокій кризі"