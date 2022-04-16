В ОП анонсували відкриття мосту в Стоянці вже найближчими днями

Кирило Тимошенко повідомив, що відкриття мосту у Стоянці відбудеться вже найближчими днями. Відповідну заяву заступник керівника Офісу Президента зробив 16 квітня.

Міст біля Стоянки підірвали 26 лютого. Тепер рух Житомирською трасою відновлять.

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Тимошенко у соцмережі вже показав кадри з місця відновлення.

Стоянка. Міст буде відкрито найближчими днями,

– написав він.

Як готуються до відкриття мосту в Стоянці: дивіться відео

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України – 12 квітня розповів, що тимчасовий проїзд через переправу біля села Стоянка відкриють вже на початку наступного тижня.

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