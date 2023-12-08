Треба вимагати дорожню карту претензій: як Україні будувати діалог з Угорщиною

В Офісі Президента домовляються про зустріч Володимира Зеленського та Віктора Орбана. Ввечері 6 грудня Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром МЗС Угорщини Петером Сіярто.

Угорщина продовжує блокувати допомогу для України і шлях до вступу в ЄС. Тому з такими країнами доведеться розмовляти, про що 24 Каналу відзначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Читайте також В Офісі Президента домовляються про зустріч Зеленського й Орбана

Розмова з Угорщиною

За словами Бориса Тизенгаузена, з Угорщиною доведеться розмовляти. Оскільки коли прийматимуть рішення щодо інтеграції України до ЄС чи НАТО, голос кожної країни враховуватиметься.

"Так шантажувати Альянс можна дуже довго. А якщо у тебе тісні зв'язки з Росією, то можна безкінечно не пускати Україну. Хоч ми всі умови виконаємо", – зазначив він.

Борис Тизенгаузен про політичну позицію Угорщини: дивитись відео

Політтехнолог вважає, що Угорщина має надати список пунктів, які на думку очільників країни перешкоджають Україні на шляху до вступу в ЄС. Далі створити робочі групи з їх вирішення.

"Зустрічатися і працювати треба. Бо, можливо, можуть з'явитися інші країни, які будуть проти і ми не підемо в ЄС. Формувати "дорожню карту" – наш очільник МЗС Дмитро Кулеба через відомства може поговорити з колегами, зібрати їхні вимоги і почати працювати", – припустив Тизенгаузен.

Зазначимо, за повідомленням Андрія Єрмака, під час телефонної розмови вдалося обговорити прогрес України на шляху до вступу в ЄС. Найближчим часом Верховна Рада має ухвалити низку важливих законопроєктів.

Політика Угорщини щодо України: останні новини