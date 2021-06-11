В ОП назвали найбільш дружні до України країни: серед них лише одна сусідка

В Офісі Президента оприлюднили перелік країн, які є найбільш дружніми до України. Вражає, але у цьому списку опинилася лише 1 країна, яка межує з нами.

Про це заявив заступник глави Офісу Президента та дипломатичний радник президента Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді".

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Він пояснив, що багато країн є для нашої країни ключовими союзниками у питанні стратегічного співробітництва. Так, до списку найбільш дружніх до України країн опинилися:

США,

Канада,

Туреччина,

Литва,

Польща,

всі балтійські країни.

Сибіга додав, що Україна готова, аби список цих країн розширився. Після цього він наголосив, що Угорщина також є для нас важливим стратегічним партнером.

11 червня представник НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що партнери Альянсу вже готові до посилення співпраці з Україною. Там нагадали про необхідність впровадження системних реформ.

Зауважимо, що згідно з результатами опитування Active group, найбільш дружньою країною серед тих, з якими межує Україна, респонденти назвали Польщу (так вважають 60,8%). Натомість найбільш недружньою – Росію (цей варіант обрали 81,2% опитаних).



Сусідні держави, дружні до України / Інфографіка 24 каналу