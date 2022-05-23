В ОП озвучили кількість дітей, яких Росія незаконно депортувала з України

Росіяни проводять незаконну депортацію українських громадян до своєї країни. Особливу активність вони проявляють щодо вивезення українських дітей.

Примусова депортація – один зі злочинів російських окупантів, які вони вчиняють проти мирних українців. Наших громадян рашисти вивозять у депресивні регіони, сподіваючись виправити свою управлінську недолугість.

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Незаконне вивезення українських дітей до Росії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на відкритті Russian War Crimes у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповів про жахіття, які доводиться переживатися тисячам маленьких українців. Багато з них втратили батьків, зазнали поранень, бачили смерть та все те, що принесли з собою російські окупанти в Україну. Він повідомив, що станом на 21 травня близько 660 українських дітей загинули або отримали поранення внаслідок дій рашистів. Точну їх кількість назвати важко – в Україні тривають бойові дії, деякі регіони поки що перебувають під окупацією рашистів.

Також він розповів, що російські окупанти чинять геноцид українців, однією з ознак якого є примусова передача дітей іншим групам. Російські терористи вивезли у свою країну понад 232 тисячі українських дітей. Більш як дві тисячі дітлахів або втратили батьків, або їх з ними розлучили. Парламент росіян збирається спростити процедуру всиновлення, щоб передавати наших дітей громадянам країни-окупанта.

Ситуація на окупованих територіях

Рашисти продовжують незаконну депортацію до Росії українських громадян, зокрема мешканців Маріуполя. Наших людей окупанти скеровують до найбільш депресивних та віддалених регіонів, де дуже важкі умови та жахлива економічна ситуація. Є інформація, що наші люди можуть втекти з Росії до країн Балтії, які гостинно відкрили для них свої двері, але для цього потрібно мати при собі бодай якийсь український документ.

На всіх окупованих територіях триває активний спротив, діє партизанський рух. Ворог хоче подолати опір та тероризує мирне населення. Також рашисти блокують виїзди та евакуацію цивільних.

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