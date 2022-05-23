В ОП озвучили кількість дітей, яких Росія незаконно депортувала з України
Джерело:сайт Президента України
Росіяни проводять незаконну депортацію українських громадян до своєї країни. Особливу активність вони проявляють щодо вивезення українських дітей.
Примусова депортація – один зі злочинів російських окупантів, які вони вчиняють проти мирних українців. Наших громадян рашисти вивозять у депресивні регіони, сподіваючись виправити свою управлінську недолугість.
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Незаконне вивезення українських дітей до Росії
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на відкритті Russian War Crimes у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі розповів про жахіття, які доводиться переживатися тисячам маленьких українців. Багато з них втратили батьків, зазнали поранень, бачили смерть та все те, що принесли з собою російські окупанти в Україну. Він повідомив, що станом на 21 травня близько 660 українських дітей загинули або отримали поранення внаслідок дій рашистів. Точну їх кількість назвати важко – в Україні тривають бойові дії, деякі регіони поки що перебувають під окупацією рашистів.
Також він розповів, що російські окупанти чинять геноцид українців, однією з ознак якого є примусова передача дітей іншим групам. Російські терористи вивезли у свою країну понад 232 тисячі українських дітей. Більш як дві тисячі дітлахів або втратили батьків, або їх з ними розлучили. Парламент росіян збирається спростити процедуру всиновлення, щоб передавати наших дітей громадянам країни-окупанта.
Ситуація на окупованих територіях
- Рашисти продовжують незаконну депортацію до Росії українських громадян, зокрема мешканців Маріуполя. Наших людей окупанти скеровують до найбільш депресивних та віддалених регіонів, де дуже важкі умови та жахлива економічна ситуація. Є інформація, що наші люди можуть втекти з Росії до країн Балтії, які гостинно відкрили для них свої двері, але для цього потрібно мати при собі бодай якийсь український документ.
- На всіх окупованих територіях триває активний спротив, діє партизанський рух. Ворог хоче подолати опір та тероризує мирне населення. Також рашисти блокують виїзди та евакуацію цивільних.
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