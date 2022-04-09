В ОП підбили підсумки зустрічі Зеленського та канцлера Австрії Негаммера

Президент Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер обговорили питання підтримки України на шляху до членства в ЄС.

Також лідери країн розглянули посилення санкційного тиску на Росію, щоб вона таки припинила агресію проти нашої держави.

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Окрім цього, Володимир Зеленський подякував Австрії за гуманітарну допомогу й техніку, зокрема пожежні машини для ДСНС, які допоможуть Україні краще виправляти наслідки повномасштабної кривавої війни, яку розв'язала Росія.

Володимир Зеленський подякував Карлу Негаммеру за візит до України в цей складний час. Він відмітив його прагнення побачити всю правду на власні очі, зокрема Бучу.

Це прекрасний сигнал, що лідери європейських держав, нехай поки що не всі, але починають приїжджати в Україну, підтримуючи нас не тільки на словах. Самі бачать, що тут відбувається і які наслідки вторгнення Росії, що вчинили російські військові. Це для нас дуже важливо,

– сказав президент України.

Президент наголосив, що канцлер Австрії розуміє нашу ситуацію і наслідки восьмирічної війни Росії проти України.

Що розповів Негаммер:

Канцлер Карл Негаммер зазначив, що його країна повністю підтримує санкції проти Росії, які запровадив ЄС і планує посилювати санкційну політику в межах союзу доти, доки війна не припиниться.

Він заявив, що Австрія підтримує Україну в усіх необхідних питаннях.

Його країна продовжить надавати допомогу українцям, яким довелось залишити батьківщину через війну й докладатиме зусиль для створення надійних гуманітарних коридорів, щоб евакуювати мешканців Маріуполя.

Також Негаммер наголосив, що до розслідування злочинів росіян у Бучі потрібно залучити представників міжнародної кримінальної юстиції.

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