Додому повернулися 116 військових: деталі нового масштабного обміну, який провела Україна
Джерело:ОП
У суботу, 4 лютого, відбувся черговий обмін полоненими. Відтак, додому повернулись 116 українських воїнів.
Цього ж дня керівник ОП Андрій Єрмак заслухав доповіді представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо чергового успішного звільнення з російського полону.
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Деталі обміну
Начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що сьогоднішній обмін – доволі вдалий і великий. Він наголосив, що це стало можливим завдяки спільній роботі абсолютно всіх органів, залучених до діяльності Координаційного штабу.
Військове керівництво підбило підсумки обміну: відео
За інформацією заступника начальника ГУР Дмитра Усова, серед звільнених:
- 87 воїнів ЗСУ;
- 8 бійців ТРО;
- 7 героїв з Нацгвардії;
- 6 – з Нацполіції;
- 5 – з ДПСУ;
- 2 – з ВМС;
- 1 – з ДСНС.
Додають, що над обміном представників системи МВС ГУР працювало ще разом з Денисом Монастирським.
Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.
Звільнені з полону українці потребують реабілітації
Дмитро Усов зауважив, що стан здоров'я звільнених із російського полону бійців незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація.
Єрмак зауважив, що дуже важливо, аби захисники отримали першу медичну допомогу, щоб були проведені всі необхідні обстеження, за потреби – поставлені діагнози. Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу.
Також він висловив жаль у зв'язку з бездіяльністю Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не забезпечує дотримання прав людини, зокрема українців, які перебувають у полоні.
Президент України знає ім’я кожного звільненого. Вчора пан Буданов доповідав. І ми говорили про кожну людину, яка сьогодні мала повернутися з полону,
– розповів керівник Офісу Президента.
Присутні наголосили, що робота зі звільнення полонених триватиме, поки додому не повернуться всі українці.
Під час обміну повернули тіла загиблих героїв
Також 4 лютого Україна повернула тіла загиблих захисників та волонтерів:
- волонтера Крістофера Метью Перрі;
- волонтера Ендрю Тобіаса, Метью Бегшоу;
- добровольця Євгенія Кулика (служив у французькому іноземному легіоні, водночас після 24 лютого повернувся, щоб захищати Україну).