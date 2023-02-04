Додому повернулися 116 військових: деталі нового масштабного обміну, який провела Україна

У суботу, 4 лютого, відбувся черговий обмін полоненими. Відтак, додому повернулись 116 українських воїнів.

Цього ж дня керівник ОП Андрій Єрмак заслухав доповіді представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими щодо чергового успішного звільнення з російського полону.

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Деталі обміну

Начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що сьогоднішній обмін – доволі вдалий і великий. Він наголосив, що це стало можливим завдяки спільній роботі абсолютно всіх органів, залучених до діяльності Координаційного штабу.

Військове керівництво підбило підсумки обміну: відео

За інформацією заступника начальника ГУР Дмитра Усова, серед звільнених:

87 воїнів ЗСУ;

8 бійців ТРО;

7 героїв з Нацгвардії;

6 – з Нацполіції;

5 – з ДПСУ;

2 – з ВМС;

1 – з ДСНС.

Додають, що над обміном представників системи МВС ГУР працювало ще разом з Денисом Монастирським.

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.

Звільнені з полону українці потребують реабілітації

Дмитро Усов зауважив, що стан здоров'я звільнених із російського полону бійців незадовільний. Зараз усі вони перебувають у лікарні й отримують першу медичну допомогу. Попереду на них чекає лікування та реабілітація.

Єрмак зауважив, що дуже важливо, аби захисники отримали першу медичну допомогу, щоб були проведені всі необхідні обстеження, за потреби – поставлені діагнози. Держава має можливості, щоб надати необхідну підтримку й допомогу.

Також він висловив жаль у зв'язку з бездіяльністю Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не забезпечує дотримання прав людини, зокрема українців, які перебувають у полоні.

Президент України знає ім’я кожного звільненого. Вчора пан Буданов доповідав. І ми говорили про кожну людину, яка сьогодні мала повернутися з полону,

– розповів керівник Офісу Президента.

Присутні наголосили, що робота зі звільнення полонених триватиме, поки додому не повернуться всі українці.

Під час обміну повернули тіла загиблих героїв

Також 4 лютого Україна повернула тіла загиблих захисників та волонтерів: