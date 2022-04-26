В ОП розповіли, як повертаються до життя постраждалі від агресії Росії регіони Київщини

Звільнені від російської окупації райони Київської області потроху повертаються до життя. Там відбудовують зруйновані дороги, а також проводять у будинки світло та газ.

Про це 26 квітня повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує 24 канал.

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Ні на один день не припиняється відновлення звільнених від окупантів регіонів,

– сказав посадовець.

За його словами, у Київській області:

активно відбудовують зруйновані мости та дороги;

розчищено 170 кілометрів шляхів;

відновлено рух на 11 тимчасових переправах;

понад половина будинків регіону знову зі світлом – заживлено понад 80 тисяч абонентів;

повністю або частково відновлено розподіл газу в 160 населених пунктах.

Кирило Тимошенко також розповів, що у Бородянці забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, зокрема вода є в лікарні. Своєю чергою у селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання вдалося відновити повністю.

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Розмінування територій Київщини

Заступник глави ОП підкреслив, що піротехніки продовжують розміновувати території у Пущі-Водиці.

Вже виявили понад 20 вибухонебезпечних предметів,

– додав Кирило Тимошенко.

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Відвідувати місця відпочинку в лісопаркових зонах заборонено. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет – не чіпайте його руками, телефонуйте відразу 101.