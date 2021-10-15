В ОП розповіли, яка зарплата прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров отримав у вересні 2021 року 50 941 гривню зарплати. Причому оклад речника значно менший.

З нарахованих коштів речник сплатив податки. Цю інформацію надали в Офісі Президента на запит журналістів 24 каналу.

До теми Без премій і надбавок: яку зарплату отримав Зеленський за вересень

Відома зарплата Никифорова у вересні 2021 року

У вересні 2021 року Сергію Никифорову нарахували зарплату в загальному розмірі 50 941, 00 гривні, у тому числі посадовий оклад – 17 300, 82 гривні,

– повідомили в ОП.

З нарахованої зарплати Никифоров сплатив податки та збори в сумі 9 933, 50 гривні.



Зарплата речника Президента України / Запит 24 каналу

Коротко про зарплати політиків та посадовців у вересні 2021 року