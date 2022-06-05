В ОП розповіли, які обмеження можуть бути у сьомому пакеті санкцій проти Росії

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну стає майже повністю ізольованою від світу. Все через санкції, які запроваджують проти країни-агресорки.

Так, вже було запроваджено 6 пакетів санкцій, на черзі – сьомий. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, які саме обмеження може містити черговий пакет санкцій проти Росії.

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Які обмеження можуть бути у 7 пакеті санкцій проти Росії

За словами Єрмака, в Європейському Союзі вже розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії.

Сьомий пакет санкцій проти Росії – це наш пріоритет. Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, ЄС вже розпочав роботу над ним,

– написав він.

Нові обмеження мають стосуватися:

російського газу;

розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема "Газпромбанку".

ЄС затвердив шостий пакет санкцій: що він передбачає