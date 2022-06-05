В ОП розповіли, які обмеження можуть бути у сьомому пакеті санкцій проти Росії
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Росія внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну стає майже повністю ізольованою від світу. Все через санкції, які запроваджують проти країни-агресорки.
Так, вже було запроваджено 6 пакетів санкцій, на черзі – сьомий. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, які саме обмеження може містити черговий пакет санкцій проти Росії.
Головне ЗСУ борються за Сєвєродонецьк, успіх нацгвардійців на Сході: основне за 101 день війни
Які обмеження можуть бути у 7 пакеті санкцій проти Росії
За словами Єрмака, в Європейському Союзі вже розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії.
Сьомий пакет санкцій проти Росії – це наш пріоритет. Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський, ЄС вже розпочав роботу над ним,
– написав він.
Нові обмеження мають стосуватися:
- російського газу;
- розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема "Газпромбанку".
ЄС затвердив шостий пакет санкцій: що він передбачає
3 червня в ЄС нарешті ухвалили рішення про прийняття нового 6 пакету санкцій проти Росії. Він значно скоротить можливості Росії вести війну проти України.
- Ембарго на російську нафту. Транспортувати нафту з країни-агресорки морським шляхом відтепер стане неможливо. Втім, нафтопровід "Дружба" – залишається . Зазначимо, що ним перекачують 2/3 російської нафти до Євросоюзу.
- Відключення від SWIFT. Шостий пакет санкцій передбачає також, що три великі російські банки буде відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT. Мовиться про "Сбербанк", "Московський кредитний банк", а також "Російський Сільськогосподарський банк".
- Припинення трансляції пропагандистських каналів. Мовиться про три російські державні канали: "Росія RTR / RTR-Планета", "Росія 24" та TV Centre International. Усіх їх звинувачують у поширенні пропаганди та дезінформації, зокрема про звірства росіян на Київщині. Тож їх приберуть з сітки мовлення.
- Персональні санкції. Крім того, накладуть персональні санкції на осіб і організації, які мають або можуть мати вплив на продовження російської агресії проти України. Зокрема, мовиться про експорт товарів і технологій, які можуть мати подвійне призначення. Їх найчастіше використовують для модернізації військової техніки.
Вас може зацікавити – Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має відкрити Україні перспективу вступу: дивіться відео