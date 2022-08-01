Найскладніший опалювальний сезон в Україні: "Укренерго" розповіло, як готується

Перед настанням зимового періоду в Україні потрібно поремонтувати електростанції, електромережі та закупити паливо.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу сказав, що зима буде "очевидно непростою". Про це повідомляє 24 канал.

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Чи зможе Україна гідно пройти цю зиму

При цьому Кудрицький переконаний, що при належній підготовці й фінансуванні Україна зможе пройти цю зиму достойно.

Є три елементи, які вимагають ретельної підготовки й фінансування. Це планові ремонти електростанцій, ремонти електромереж і закупівля необхідних обсягів палива, як вугілля, так і природного газу,

– пояснив Володимир Кудрицький.

Магістральні мережі ремонтують в плановому режимі. В "Укренерго" розраховують, що встигнуть до початку зими.

Кудрицький повідомив, що за місяць "Укренерго" отримало 700 мільйонів гривень за доступ до експорту електроенергії на рівні 100 мВт. Після того, як експорт збільшиться у 2,5 раза з 30 липня, компанія зможе заробити ще більше та направити ці кошти на ремонт електростанцій, зокрема й на механізм балансуючого ринку.

Обов'язки "Укренерго" в закупівлях палива

Що стосується закупівель палива, то тут "Укренерго" виконує дві функції:

забезпечує економічно збалансовану роботу ТЕЦ на природному газі,

фінансує створення стратегічного запасу вугілля на цю зиму.

Мовиться про 2,5 мільярда гривень і запас вугілля до 1 мільйона тонн додатково до планових обсягів.

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