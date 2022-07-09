"Оперативна пауза" росії вимушена, а не спланована, – Фейгін пояснив, що на це вплинуло

ЗСУ масово знищують склади окупантів з боєприпасами. Тому російське керівництво заявило, що вони беруть "оперативну паузу". Чому вони змушені це зробити та на що вплине ця пауза – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він каже, що "оперативна пауза" росії вимушена.

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За словами Фейгіна, якби б була можливість наступати і вийти на межі Донецької області, захопити Краматорськ та Слов'янськ, то вони точно б це зробили.

Бо якщо є можливості, резерви та сили для наступу, то вони б це не робити. Адже ми не раз бачили, що путін щось заявляє, а робить росія навпаки, тому це все для публіки,

– заявив він.

Правозахисник нагадав, що так було з Маріуполем, коли він казав, що не буде штурму "Азовсталі". Тому зараз росія дійсно взяла паузу.

Фейгін пояснив, що в даному випадку, на "оперативну паузу" вплинули два важливі фактори:

"Перше – ті резерви, які зараз могли б кинути в бій на захоплення Донецької області, вичерпані. Там не залишилося сил та особового складу, щоб штурмувати позиції ЗСУ".

"Друге – очевидно, що західне озброєння почало працювати та приносити реальні результати. Постійно ЗСУ б'ють по складах окупантів".

"Кажуть, що українські військові знищили 15 – 20% складів окупантів, які необхідні для ведення бойових дій. Якщо це дійсно так, то як росіянам наступати?", – запитує Фейгін.

Він вважає, що оперативна пауза визвана цими двома факторами. Бо якби ніяких проблем з боєприпасами, бронетехнікою та атаками від ЗСУ не було, то напевно, наступ продовжився б.

А тепер окупанти діють обережно. Зараз йде перегрупування, поповнюються резерви, йде ротація, вирішується питання, що робити зі складами тощо. А на це треба час – тиждень чи два,

– заявив правозахисник.

На його думку, ще однією причиною "оперативної паузи" росіян може бути те, що в Кремлі не розуміють, що робити з Херсоном, де просуваються ЗСУ.

"Мені здається, що там зараз вирішують питання чи будувати оборону і чекати, чи не чекати. Там теж сидять з олівцем і припускають, що можна зробити", – вважає Фейгін.

Він додав, що це важке питання і якийсь час воно буде вирішуватися. Тому швидше за все, у найближчі дні масштабних дій не буде.

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До слова, днями російське міністерство оборони офіційно заявило, що бере паузу в бойових діях у війні проти України. Таке рішення аргументують необхідністю здійснити "поповнення бойових можливостей" підрозділів російської армії.

Про зменшення активності окупантів вказують і аналітики з американського Інституту дослідження війни. Там відзначили, що вперше за 133 дні війни росія не похвалилася жодними успіхами.