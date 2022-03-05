Оперативного з'єднання Росії для наступу на Бровари – Бориспіль більше немає, – Арестович

5 березня 2022 , 00:48
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Джерело:

фейсбук Олексія Арестовича

Російське командування готувало оперативне об'єднання для наступу на Бровари – Бориспіль. Ще 3 дні тому окупанти хотіли зайти на Ніжинському напрямку.

Однак цього об'єднання більше немає. Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович.

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Війська окупантів зазнали великих втрат

Він пояснив, що частково об'днання пішло під Харків, де війська окупантів зазнали величезних втрат. Частково заплуталося у місцевих байраках, частково – знищили.

Тепер цього об'єднання немає,
– наголосив Арестович.

Також радник глави ОП розповів, що в Перемозі Броварського району накрили з повітря 15-у окрему мотострілецьку бригаду з Самари.

Відзначимо, у Генштабі Збройних сил України 4 березня повідомили, що проросійські бойовики проводить наступальну операцію на Сіверському напрямку, бо хочуть просунутися до Києва та Броварів.

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Автор: Анастасія Мигидюк